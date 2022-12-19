Осталась одна: ведущую передачи «Вызов 112» после гибели дочери бросил муж

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Рита Миронова
Рита Миронова 254

Эльвира Фазлиева рассказала о разводе с мужем после трагической гибели дочери

Осталась одна: ведущую передачи «Вызов 112» после гибели дочери бросил муж

Фото: Instagram* / aidatnv

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Четырехлетней наследницы телеведущей не стало два года назад.

Ведущая программы «Вызов 112» на татарстанском телевидении Эльвира Фазлиева пережила самое страшное горе — два года назад не стало ее четырехлетней дочери Аиды. А недавно от Эльвиры ушел муж. О разводе после трагической гибели ребенка Фазлиева рассказала в беседе с Starhit.

«С отцом Аиды мы уже давно не вместе, поэтому учусь сама справляться с болью как могу. Много работаю, становлюсь ближе к религии, стараюсь чаще выходить из дома и видеться с людьми, стараюсь по мере возможностей помогать тем, кому нужна помощь. Но жизнь без Аиды стала совсем другой, во многом даже пустой», — призналась Эльвира.

По ее словам, именно трагедия негативно повлияла на отношения с супругом — они стали хуже некуда. Фазлиева призналась, что развод пережила тяжело и очень боялась оставаться одна.

«Кого-то общее горе сближает, а нас наоборот. Где-то через два года после гибели дочери мы разошлись насовсем. Наше расставание я пережила нелегко, мне было страшно оставаться одной. Но сейчас я понимаю, что разойтись было лучшим решением», — отметила Эльвира.

Телеведущая ведет в соцсетях блог, где делится с подписчиками фотографиями дочери Аиды и оставляет трогательные комментарии о ней.

«Я очень скучаю по тебе, Аида. Моя жизнь без тебя невыносима», — так Эльвира подписала архивное фото с дочкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что казахстанская актриса Аскар призналась в ночных разговорах с умершим сыном.

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