Стали известны подробности об отравлении дочери солиста группы «На-На» Политова

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 908

Дочь солиста группы «На-На» Политова отправила мужу фото с таблетками перед госпитализацией

Стали известны подробности об отравлении дочери солиста группы «На-На» Политова

Фото: Instagram* / politmda

Читайте нас в: Дзен Новости

Все произошло настолько стремительно, что медики еле успели прибыть во время на место происшествия.

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова отправила мужу фото с пригоршней таблеток перед тем, как попасть в больницу.

По предварительной информации 5-tv.ru, мужчина немедленно направился в квартиру к возлюбленной. Когда он приехал, то 22-летняя Алена была уже в полубессознательном состоянии. Когда на вызов подоспели медики «скорой помощи», то девушка даже попыталась встать, однако на основании первичного оперативного осмотра стало понятно, что требуется срочная госпитализация. Уже в больнице Алену ввели в состояние комы и подключили к ИВЛ. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии в отделении токсикореанимации.

О произошедшем с дочерью Владимир Политов узнал сразу после приземления в Москве. Артист отсутствовал в столице, когда произошло несчастье. Накануне в беседе с 5-tv.ru он сообщил, что подробностей пока нет, однако понятно, что та в тяжелом состоянии.

«В тяжелом состоянии. Никакой информации нет, кроме той, которая есть. Мне будет известно после 12 часов завтра, когда меня пустят к ней», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю юной модели. Она наглоталась таблеток для похудения и попала в больницу в Москве.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 декабря

Последние новости

12:18
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году
12:07
Во Франции раскрыли участие сил НАТО в украинском конфликте
11:52
Стали известны подробности об отравлении дочери солиста группы «На-На» Политова
11:37
Сергей Соседов призвал уволить всех сотрудников телеканала НТВ
11:26
Поставки Patriot Украине позволят России изучить их «вблизи»
11:03
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Сейчас читают

Кормухина жестко прошлась по Орбакайте и Николаеву: «Что посеяли, то и кушать»
10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства
Хирурги назвали самые популярные пластические операции в России за 2022 год
Как не набрать лишний вес во время праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023