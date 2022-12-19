Счастливую Кристину Асмус заметили рядом с новым возлюбленным

Актриса Кристина Асмус была замечена со своим новым возлюбленным и коллегой Романом Евдокимовым. Пара появилась на премьере фильма «Мажор в Сочи».

Как пишет StarHit, актриса выглядела радостной и беззаботной рядом с Романом. Видимо, она пришла поддержать избранника и поздравить его с выходом нового фильма.

Кристина и Роман работают вместе в театре имени М. Н. Ермоловой уже несколько лет. Актер также принял участие в таких фильмах, как «Перевал Дятлова», «Серебряный бор» и «Диггеры».

Два года назад Асмус рассталась с юмористом Гариком Харламов. Сейчас шоумен тоже не одинок, он наслаждается обществом актрисы Екатерины Ковальчук.

Как ранее писал 5-tv.ru, актриса Кристина Асмус впервые появилась на публике после громкой перепалки с бывшим мужем юмористом Гариком Харламовым. Она побывала на премьере «Мажора в Сочи». Актриса появилась за несколько минут до главной звезды вечера — Павла Прилучного, который пришел на мероприятие не только в компании супруги Зепюр Брутян, но и детей от предыдущего брака. До этого Гарик Харламов в интервью пошутил, что Асмус отобрала у него дом. Та молчать не стала и написала гневный пост в своем личном блоге.