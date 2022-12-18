Асмус впервые вышла в свет после публичной перепалки с Харламовым

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 82

Асмус впервые вышла в свет после скандальной переписки с экс-супругом Харламовым

Асмус впервые вышла в свет после публичной перепалки с Харламовым

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Говорить с журналистами актриса отказалась. Видимо, знала, на какие вопросы ей придется ответить.

Актриса Кристина Асмус впервые появилась на публике после громкого конфликта с бывшим супругом, юмористом Гариком Харламовым. По информации Woman.ru, Асмус появилась на премьере фильма «Мажор в Сочи» накануне вечером. Актриса появилась за несколько минут до главной звезды вечера - Павла Прилучного в компании супруги Зепюр Брутян.

Кристина Асмус облачилась в черное платье с объемными плечами. Ее волосы были уложены блестящими крупными локонами, а дополняли образ ярко-синие туфли с острым мысом и акцентной пряжкой.

Говорить с журналистами актриса отказалась. Безусловно, ей бы пришлось комментировать недавний скандал в социальных сетях.

Что же произошло между бывшими супругами? Гарик Харламов в интервью пошутил, что Кристина Асмус отобрала у него дом. Та, в свою очередь, молчать не стала и написала гневный пост в своем личном блоге и обвинила экс-мужа в насильном удержании ее и общей дочери Насти в доме. В ходе словесной перепалки в комментариях выяснилось, что Асмус и Харламов все еще живут под одной крышей. Свое «словцо» в конфликт вставила даже мама Гарика Харламова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что почему 41-летний Харламов до сих пор живет с мамой.

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