Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о запрете предоставления услуг суррогатного материнства в РФ для иностранцев, а также для одиноких мужчин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь по закону обратиться к суррогатным матерям могут лишь граждане России, состоящие в браке. Кроме того, это доступно и для одиноких россиянок, которые по медицинским показания не могут сами выносить или родить ребенка.

Дети, рожденные от суррогатных матерей моментально получают российское гражданство. Однако новый закон отменил упрощенный выход из гражданства РФ детей от матерей с двойным гражданством (российским и иностранным). Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врачи из Санкт-Петербурга первыми в истории РФ сделали операцию ребенку в утробе матери.