Мария Львова-Белова: россияне засыпали обращениями об усыновлении детей с Донбасса

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Сам процесс не быстрый — ведь важно найти не только опытных приемных родителей, готовых к различным сложностям, но и учесть пожелания самих ребят.

Мария Львова-Белова: россияне засыпали обращениями об усыновлении детей с Донбасса

Фото: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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Российские семьи буквально засыпали аппарат детского омбудсмена обращениями с желанием принять на воспитание детей из новых регионов и из зоны специальной военной операции. Об этом рассказала в интервью «Известиям» уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

При этом, она отметила, что сам процесс не быстрый — ведь важно найти не только опытных приемных родителей, готовых к различным сложностям, но и учесть пожелания самих ребят. В итоге на сегодня — уже почти 400 детей оказались в новых семьях в 16-ти российских регионах.

«Процесс был выстроен очень так скрупулезно, в интересах детей. Потому что мы не могли ошибиться, мы понимали, что эти дети уже долгое время находились в учреждениях. Мы понимали, что эти дети пережили восемь лет вот этих непростых, когда они сидели в бомбоубежищах, когда постоянные были прилеты, когда они постоянно переживали за свою жизнь. И поэтому нам особо важно было, чтобы мы нашли людей, которые смогут их поддержать в этот момент и стать для них по-настоящему родными», — заявила Львова-Белова.

Омбудсмен также рассказала, что часть обращений приемную касались защиты прав детей в связи с частичной мобилизацией их родителей. И по ее словам, такие вопросы, как правило, решаются на региональном уровне в индивидуальном порядке.

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