Ляйсан Утяшева показала фото подросшей дочери от Павла Воли у новогодней елки

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 312

Звездное семейство вовсю готовится к праздникам — в доме уже пахнет хвойными веточками, украшенными золотыми игрушками.

Ляйсан Утяшева показала фото подросшей дочери от Павла Воли у новогодней елки

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая спортсменка, титулованная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева устроила праздник поклонникам — показала подросшую дочь Софию. Звездная мама, как и ее супруг Павел Воля, принципиально скрывает от публики детей, хотя и делится периодически успехами наследников и родительскими премудростями.

И на этот раз лицо своей девочки знаменитость не показала, сфотографировав ее со спины у новогодней елки. Кадр опубликовала в своем Telegram-канале.

«Обожаю детские „почемучки“: на днях София и Роберт спросили, откуда пошла традиция ставить и украшать елки на Новый год и Рождество. Тут и я задумалась, а действительно, откуда?» — с такого вопроса и результатов мини-исследования начала диалог с фанатами Утяшева.

Телеведущая рассказала историю празднования Нового года в России и добавила, что вместе с сыном и дочерью в этом году взялась наряжать елку раньше обычного. Из года в год нарядное дерево появлялось в доме селебрити в спешке, на этот раз Утяшева решила как следует прочувствовать новогоднее настроение и разделить предвкушение праздника с детьми.Ляйсан УтяшеваУтяшева и Воля трепетно оберегают детей от назойливого внимания СМИ. Telegram / utiashevaliasan

Павел Воля и Ляйсан Утяшева недавно отметили десятую годовщину свадьбы. Их история любви, как и брак — образцово-показательные, звезд считают одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. И спустя столько лет они не устают признаваться друг другу в нежных чувствах и устраивать романтические сюрпризы.

Отношения знаменитостей начались с дружбы. Воля оказался рядом со спортсменкой в трудный момент, когда она переживала смерть мамы. Со временем прославленная гимнастка разглядела в комике мужчину, которому может довериться. Спустя год после свадьбы, в 2013-м, она подарила ему первенца Роберта. В 2015-м на свет появилась София.

Как это часто бывает с внешне идеальными парами селебрити, пресса то и дело «разводит» Утяшеву и Волю. В последнее время подобные слухи стали регулярными и дошли до их главных героев. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезды прокомментировали сплетни о расставании.

-5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
66.35
1.74 70.62
1.84
Больше, чем просто друг: любовный гороскоп для Дев на 2023 год

Последние новости

6:45
Кинопродюсера Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
6:35
СВР рассекретила документы о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 год
6:30
Больше, чем просто друг: любовный гороскоп для Дев на 2023 год
6:15
Последствие липосакции или болезни? Фанаты разглядели «дыру» на теле Седоковой
6:00
Ни единой секунды тишины: лучшее видео из зоны СВО
5:46
В Петербурге ежедневно госпитализируют более 200 детей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака
10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства
Сергей Соседов призвал уволить всех сотрудников телеканала НТВ
Как не набрать лишний вес во время праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023