Минобороны Германии отказалось от закупок БМП Puma после провала на учениях

Министерство обороны Германии отказалось от закупок новых боевых машин пехоты Puma после фиаско на учениях.

Восемнадцать модернизированных БМП — все, которые привезли на полигон, — вышли из строя спустя неделю. У них обнаружились проблемы с электроникой. Несколько машин и вовсе загорелись.

В Бундесвере ситуацию прокомментировали коротко, но точно: назвав ее «полным провалом».

Новые БМП Puma в следующем году должны были принять на вооружение Сил быстрого реагирования НАТО. Стоимость одной машины — около десяти миллионов евро.