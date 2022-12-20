Минобороны Германии отказалось от закупок БМП Puma после провала на учениях
Восемнадцать машин вышли из строя всего за восемь дней.
Фото, видео: FRIEDEMANN VOGEL / ТАСС; 5-tv.ru
Министерство обороны Германии отказалось от закупок новых боевых машин пехоты Puma после фиаско на учениях.
Восемнадцать модернизированных БМП — все, которые привезли на полигон, — вышли из строя спустя неделю. У них обнаружились проблемы с электроникой. Несколько машин и вовсе загорелись.
В Бундесвере ситуацию прокомментировали коротко, но точно: назвав ее «полным провалом».
Новые БМП Puma в следующем году должны были принять на вооружение Сил быстрого реагирования НАТО. Стоимость одной машины — около десяти миллионов евро.
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