«Выкорчевать грех»: звезда «Интернов» дала рецепт отказа от зависимости

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 31

Актриса Юлия Благая заявила, что в корне любой зависимости лежит грех

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актриса театра и кино Юлия Благая рассказала, почему люди утоляют свои печали в пагубных увлечениях.

От любой зависимости можно избавиться, если «выкорчевать» из себя грех. Об этом рассказала актриса театра и кино Юлия Благая в беседе с 5-tv.ru на премьерном показе «Бывшие. Happy End».

По словам Юлии Благой, зависимостью люди пытаются заполнить пустое место внутри, будь то алкоголь или компьютерные игры. Но вместо губящих душу занятий нужно заполнить это пустое место светом и теплом.

«Да любая зависимость — страшная. В самом корне любой зависимости лежит грех. Убери грех — уйдет и зависимость. Это какая-то не восполненная страсть, пустое место. Если выкорчевать из себя это и заполнить светом, то только в таком случае возможно избавление», — объяснила Юлия Благая.

Кроме того, актриса считает, что истинную любовь нельзя называть зависимостью. В последнее время люди начали называть любовью совсем неподходящие вещи, но настоящая любовь выглядит иначе. Она всеобъемлющая, искренняя, ничего не просящая взамен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Любовь Акенова поделилась опытом травмирующих отношений.

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