Поставки Patriot Украине позволят России изучить их «вблизи»

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 45

Обозреватель Advance Роша: передача ЗРК Patriot Украине позволит России изучить их

Поставки Patriot Украине позволят России изучить их «вблизи»

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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Тема:
Украинский кризис

Поставки не изменят ход боевых действий, однако в очередной раз покажут преданность Вашингтона киевскому режиму.

Возможные поставки американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи». Соответствующее мнение озвучил обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.

По его словам, как только комплексы коснутся украинской земли, войска России сразу займутся их уничтожением.

«Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение „вблизи“, разумеется, ни в коей мере не устраивает», — высказался Роша.

Также эксперт уточнил, что мощности ракет Patriot не хватит, чтобы покрыть такой крупный город как Киев. Вышеупомянутые поставки кардинально не изменят ход боевых действий, однако в очередной раз покажут преданность Вашингтона киевскому режиму, считает Роша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посольство РФ в США назвало возможную отправку ЗРК Patriot Киеву провокацией.

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