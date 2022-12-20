В результате взрыва на газопроводе в Чувашии погибли три человека

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 37

Три человека погибли в результате взрыва на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии

В результате взрыва на газопроводе в Чувашии погибли три человека

Фото: Telegram / cheboxaryi; 5-tv.ru

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Еще четверо получили травмы. Они направлены в больницу.

В результате взрыва на газопроводе в Чувашии погибли три человека. Все они — сотрудники газовой службы. Мужчины проводили профилактическое обслуживание и мелкосрочный ремонт. 5-tv.ru публикует список погибших.

Мощный газовый взрыв унес жизни Юрия Ильина, Александра Максимова и Сергея Николаева.

По предварительной информации, травмы получили еще четыре человека.

Очевидцы в деревне Ямбахтино в Вурнарском районе Чувашии сообщили о мощном взрыве и последовавшем за ним столпом огня. Рядом с местом взрыва находятся жилые дома и интернат.

На место происшествия были вызваны шесть машин МЧС. Сотрудники службы не могли подобраться к пожару из-за высокой температуры.

На данный момент пожар ликвидирован. Пострадавшие направлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что семь человек пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении в Иркутской области.

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