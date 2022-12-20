Вслед за Гитлером: как США пытаются сменить власть в РФ и почему у них не выйдет

Эксперт прокомментировал рассекреченные документы о планах фюрера устроить переворот в СССР в 1933 году.

Уничтожение России, в том числе путем организации госпереворота и привода к власти марионеточного режима, — вековая мечта ее западных соседей. И в этом смысле нынешняя американская администрация абсолютно солидарна с главой Третьего рейха Адольфом Гитлером. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

Он прокомментировал рассекреченные Службой внешней разведки РФ документы, согласно которым Гитлер планировал устроить переворот в СССР в 1933 году. По словам Светова, разница между планами фюрера и намерениями современных властей США только в том, что у последних появилось новое оружие в виде информационных технологий, которое было недоступно их идейному предшественнику.

Нескончаемые попытки

На протяжении всего времени существования Советского Союза страны Запада пытались всеми силами сменить там власть. Того же генерала-коллаборациониста Андрея Власова Гитлер «выращивал» как альтернативу руководству СССР, и намеревался поставить его и подобных ему людей во главе страны в случае своей победы, отметил Светов.

«Когда закончилась Вторая мировая война, Великобритания начала тут же собирать оружие и остатки гитлеровской армии с тем, чтобы готовиться к походу на Советский Союз. Но пока военный поход откладывался по разным причинам, активно шла подготовка внутреннего переворота в стране. Сейчас это подзабыто, но было время, когда через границу СССР запускали воздушные шары, которые перебрасывали брошюры и листовки, призывавшие выступить против власти», — рассказал Светов.

Он также напомнил о существовании специальных радиостанций и издательств, которые выпускали программы и литературу антисоветского содержания. Кроме того, работали разного рода центры, тесно связанные с западной разведкой, которые готовили дестабилизирующие процессы внутри СССР.

Создание анти-России

После развала Советского Союза казалось, что идеологическая борьба осталась в прошлом и идейных противоречий больше нет. Однако Соединенные Штаты активно включились в процессы формирования новой власти в России, пытаясь создать выгодный им и полностью управляемый извне режим.

В начале 2000 годов стало понятно, что это не выходит, и тогда началась подготовка в России людей, которые могли бы произвести переворот в стране с внешней помощью. Однако найти тех, кто готов с оружием в руках выйти против действующей власти, не получилось. От идеи «цветной революции», которая сработала в ряде других государств, пришлось отказаться.

Тогда США сделали ставку на «мягкую силу» — людей, которые называли себя критиками власти, оппозиционерами, но на самом деле действовали, не исходя из собственных политических убеждений, а выполняя внешние установки.

«Когда и это не сработало, начали из Украины формировать анти-Россию. Я отношу это еще к началу президентства Леонида Кучмы (глава Незалежной в 1994–2005 годах — Прим. ред.), который выпустил книгу „Украина — не Россия“, где доказывалось, что граждане Украины должны вернуться к украинству, независимо от того русские они, евреи или греки. То есть уже тогда было Кучмой провозглашено, что на Украине могут быть только украинцы. Других не должно быть», — напомнил Светов.

Именно тогда, считает политолог, на Украине были посеяны семена той неонацистской идеологии, которая робко проклюнулась при Викторе Ющенко и пытавшемся ее сдерживать Викторе Януковиче и буйным цветом расцвела при Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

По задумке Запада, говорит Светов, Украина как анти-Россия должна была создать образ страны, которая живет по американским лекалам, подчиняется США и выглядит успешным государством — с уровнем благосостояния и свободами, о которых россияне и не мечтали. Это должно было создать благоприятную почву в России для переворота и смены власти.

Однако и эта задумка завершилась провалом. Более того, Россия начала спецоперацию, показав, что она силой готова решить те проблемы, которые не решались путем переговоров. И вот тут президент США Джо Байден впервые открыто заговорил о смене президента и власти в России. Сейчас же подобные высказывания периодически звучат и от других западных политиков, указал Светов.

Пришло время «дать по голове»

По словам политолога, принципиальное отличие в подходе американцев от гитлеровского заключается в том, что у фюрера не было соцсетей и интернет-технологий, которые позволяют американцам практически беспрепятственно распространять в российском обществе свои идеи и влиять на сознание людей.

Тем не менее, уверен политолог, противников России ожидает очередной провал. По словам Светова, западные политтехнологи недооценивают уровень сплоченности российского народа, который никому не будет подчиняться в своей стране. Россияне настолько выстрадали независимость своего государства, что ни под кем жить не будут — ни под французами, ни под немцами, ни под американцами, подчеркнул политолог.

Но Запад не оставит своих попыток разрушить или подчинить Россию, уверен Светов. Именно поэтому победа России на Украине очень важна, отметил он.

«Чем это закончится? Они отступят на некоторое время, потом будут искать новые варианты, как нас победить. Получается, что раз в 100 лет мы своим „друзьям“ даем по голове. Это случилось с поляками в XVII веке, со шведами в XVIII, с французами в XIX, с немцами в XX. Теперь, видимо, наступила очередь дать по голове, чтобы понимание пришло, американцам», — заключил эксперт.

Ранее Юрий Светов в комментарии 5-tv.ru рассказал, какие последствия для России может иметь очередное обострение ситуации на Балканах.