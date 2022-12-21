Игорь Матвиенко осудил сбежавших из России звезд на награждении в Кремле

В Кремле чествовали людей, которые своим мужеством и трудом внесли огромный вклад в развитие страны. Среди тех, кому президент вручил государственные награды, были участники специальной военной операции, журналисты, врачи, ученые и деятели культуры.

А еще впервые после восстановления в этом году почетного звания «Мать-героиня» его удостоились приглашенные в Кремль россиянки. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок поделится впечатлениями

Эта церемония награждения в принципе не могла быть обычной. И, конечно, обычной не была. В сложные моменты жизни достижения таких людей гораздо заметнее.

«Любовь к Отечеству, к своим землякам и согражданам — мощная движущая сила. Она побуждает к достижениям и победам. И это чувство преданности своей стране, народу, идет, прежде всего, из семьи. От тех ценностей и нравственных ориентиров, которые человек впитывает с самого рождения от самых дорогих и самых близких людей», — сказал на церемонии Владимир Путин.

Те, кто дают эти внутренние ориентиры, в зале тоже были. В Кремле сегодня сразу три матери-героини. Воспитывать им гораздо привычнее, чем награды получать. Татьяна Салтыкова пыталась побыстрее уступить место следующему. Даже про совместное фото забыла. Президент удержал. Это даже не столько скромность, сколько сосредоточенность.

«Это же ваша награда, это же ваши 17 детей?» — обратился к матери-героине Виктор Синеок.

«Я знаю, но считаю, что моя награда и награда мужа», — ответила Татьяна Салтыкова.

Да, можно и так приносить огромную пользу стране. Тут главное отдавать себя делу полностью. Дело не только в том, кто и какие награды получил от президента. Важно еще и когда. Церемония прошла накануне Нового года и во время очень важного этапа проведения СВО. Пожалуй, самой самоотверженной и яркой стала речь сержанта Льва Макеева.

«Нам не важно, кто против, важно — кто рядом. Все мы объединены общей целью, поэтому работайте, братья. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вечная память героям, принявшим смертельный бой. Быть воином — жить вечно. Слава спецназу, смерть терроризму», — произнес военнослужащий.

Нам потом признался: слова для речи подобрал сам, перед тем как выйти за наградой.

«Это то, что лежало у меня в душе, то, что я считаю нужным. Я сказал именно это. Речь я свою не готовил. Если можно так сказать, затронул важные моменты, поблагодарил за поддержку своих земляков», — объяснил Лев Макеев, сержант войск Национальной гвардии РФ, кавалер «Ордена мужества».

За плечами у Льва Макеева уже две командировки в зону проведения СВО. Собирается вернуться. Он кавалер «Орден мужества», но в Кремле сегодня вручали звезды Героя. Майор Константин Широков даже после церемонии еще не до конца осознал свой новый статус.

«Непривычные ощущения, героем себя еще не чувствую. Еще не осознал, как это», — признался майор, Герой России Константин Широков.

Знаменитый композитор и продюсер Игорь Матвиенко, например, за вклад в культуру получил звание Народного артиста. Тех, кто уехал и перестал вносить свой вклад в культуру страны, артист не понимает.

«Я не очень понимаю, как творческие люди могут уезжать. Здесь же мы все пустили корни, здесь наша культура. И что бы ни происходило с нашей страной, мы должны быть здесь», — подчеркнул композитор, продюсер, Народный артист РФ Игорь Матвиенко.

Это собрание очень разных по профессии и по характеру людей. Но всех их объединяет одно. Делая то, что они делают, они стараются для своей страны.

«На острие решение самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные в зоне специальной военной операции. Я говорил, и сегодня вспоминали об этом: я искренне считаю, что все они герои! Все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу. Они каждую секунду подвергают себя опасности. Я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом. Я думаю об этом постоянно. Все это Россия. В этом мощь, надежность нашей страны», — отметил глава государства.

Традиционное для таких награждений неформальная часть тоже была особенной. Шампанское часто поднимали за нашу победу.