Президент Хорватии наотрез отказался считать Украину союзником и учить ее солдат

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Зоран Миланович назвал «фарсом» желание хорватского правительства потакать киевскому режиму и обвинил подчиненных в аморальности.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

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Неожиданно жестко президент Хорватии ответил на предложение готовить в его стране украинских солдат. Такую идею сейчас продвигает хорватское правительство.

Зоран Миланович на это четко заявил: Украина им — не союзник. А те, кто пытаются потакать политике Киева, прежде всего, преследуют свои интересы.

«Чему учить украинских солдат, чему учить американских солдат? Это фарс! Некоторые люди делают это ради своей задницы. Украина нам не союзник. Хочу обратиться к Пленковичу (премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу — Прим. ред.): ты нам постоянно вдалбливаешь моральный шантаж. А у самого нет морали, ты полностью аморален. Езжай на Украину и воюй там», — заявил Зоран Миланович.

Досталось от президента Хорватии и другим европейским покровителям Зеленского. По словам Милановича, Украину насильно пытаются сделать союзником Европы.

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