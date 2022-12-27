Полная темнота: врач предупредила об опасности Нового года для глаз

Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16

Офтальмолог Белямова назвала неправильное использование петард причиной потери зрения

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Даже в моменты счастья и веселья следует быть осторожными.

Новый год — волшебный праздник для взрослых и детей. В такое время все родные и близкие собираются за общим столом и забывают о бытовых проблемах, радуясь торжеству. Но вместе с этим иногда забывают о безопасности. Офтальмолог Анна Белямова предупредила, в каких случаях неосторожное поведение может привести к проблемам со зрением.

По словам врача, предельно внимательными стоит быть при использовании петард и бенгальских огней. Прежде чем зажечь пиротехнику, следует тщательно изучить инструкцию.

«Ни в коем случае не начиняйте петарды зажженными бенгальскими огнями. Потому что при отстреливании петарды бенгальский огонь может отлететь в сторону и попасть в глазное яблоко, вызвать проникающее ранение, химический и термический ожоги. Это тяжелое состояние. Тогда нам не всегда удается сохранить глазное яблоко и зрение», — рассказала специалист в беседе с 5-tv.ru.

Также Анна Белямова предупредила любителей игристого. Как правило, бой курантов сопровождаются звонким чоканьем бокалов с шампанским. Но прежде чем разлить напиток — нужно открыть бутылку. Тут-то и назревает главная опасность.

Как отметила Белямова, во время процесса лучше обернуть горлышко полотенцем. Так пробка не улетит в неизвестном направлении и останется в ткани. Если же она попадет в глаз, то произойдет контузия тяжелой степени, из-за чего начнется отслойка сетчатки и потребуется хирургическое лечение.

«В-третьих: во время новогодних праздников многие играют в снежки. Если попасть таким снежком по глазному яблоку, возникнет контузия глазного яблока. Если в этот снег попал какой-то металлический, либо деревянный предмет, то может произойти проникающее ранение глазного яблока, и это потребует госпитализации в глазной стационар», — предупредила эксперт.

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