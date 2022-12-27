Полная темнота: врач предупредила об опасности Нового года для глаз

Даже в моменты счастья и веселья следует быть осторожными.

Новый год — волшебный праздник для взрослых и детей. В такое время все родные и близкие собираются за общим столом и забывают о бытовых проблемах, радуясь торжеству. Но вместе с этим иногда забывают о безопасности. Офтальмолог Анна Белямова предупредила, в каких случаях неосторожное поведение может привести к проблемам со зрением.

По словам врача, предельно внимательными стоит быть при использовании петард и бенгальских огней. Прежде чем зажечь пиротехнику, следует тщательно изучить инструкцию.

«Ни в коем случае не начиняйте петарды зажженными бенгальскими огнями. Потому что при отстреливании петарды бенгальский огонь может отлететь в сторону и попасть в глазное яблоко, вызвать проникающее ранение, химический и термический ожоги. Это тяжелое состояние. Тогда нам не всегда удается сохранить глазное яблоко и зрение», — рассказала специалист в беседе с 5-tv.ru.

Также Анна Белямова предупредила любителей игристого. Как правило, бой курантов сопровождаются звонким чоканьем бокалов с шампанским. Но прежде чем разлить напиток — нужно открыть бутылку. Тут-то и назревает главная опасность.

Как отметила Белямова, во время процесса лучше обернуть горлышко полотенцем. Так пробка не улетит в неизвестном направлении и останется в ткани. Если же она попадет в глаз, то произойдет контузия тяжелой степени, из-за чего начнется отслойка сетчатки и потребуется хирургическое лечение.

«В-третьих: во время новогодних праздников многие играют в снежки. Если попасть таким снежком по глазному яблоку, возникнет контузия глазного яблока. Если в этот снег попал какой-то металлический, либо деревянный предмет, то может произойти проникающее ранение глазного яблока, и это потребует госпитализации в глазной стационар», — предупредила эксперт.

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