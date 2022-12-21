«У меня весь ливер занят»: Лолита раскрыла подробности отношений с поклонником

Мужчина смог узнать номер телефона певицы и долго добивался ее.

Певица Лолита Милявская обрела женское счастье, о чем с радостью сообщила поклонникам. У певицы закрутился бурный роман с новым поклонником.

«У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!» — с улыбкой заявила артистка в эфире МУЗ ТВ.

По словам Лолиты, мужчина нашел ее телефон, смог дозвониться и завязать общение, которое породило романтические чувства.

О своем новом избраннике певица сразу рассказала близкому другу и коллеге Константину Бондаренко, известному под псевдонимом Коста Лакоста. Последний год музыканты часто выступают вместе и хорошо общаются.

«Костя узнал об этом одним из первых. Он сказал, если не дай Бог что, он сразу за меня даст в глаз. Пока я не обращалась, значит, все нормально», — отметила Милявская.

Новый роман пошел певице только на пользу — в последнее время звезда эстрады поражает своей колоссальной переменой во внешности. Будто помолодевшая вокалистка сбросила лишние килограммы и сменила стиль одежды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об интимных планах Лолиты Милявской на новогодние праздники. Певица заявила, что будет заниматься сексом прямо на пляже. Раскрывать место отдыха она не стала.