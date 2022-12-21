Провокация не удалась: что известно о расположении штаба родов войск РФ

После сообщений о поездке Путина в зону СВО всем стало очень интересно, где же располагается штаб.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции (СВО). Информация была официально подтверждена «Российской газете» Кремлем. Позже в ряде Telegram-каналов публиковались сообщения о том, что речь идет лишь о так называемой игре слов. В частности, были публикации, что Объединенный штаб родов войск расположен в Ростове-на Дону. Однако местоположение штаба остается нераскрытым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в рамках брифинга.

«Смотрите, мы место расположения этого штаба, как вы обратили внимание, не указывали. Мы не имеем права этого делать, поэтому вы знаете и видели, что он был в штабе, но где он находится, мы не говорим», — сказал представитель Кремля.

Сегодня президент посетил Минобороны, а именно, Национальный центр управления обороной, где провел расширенное заседание коллегии. Также Путин посмотрит тематическую выставку, пообщавшись с командующими.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео участия Владимира Путина в работе Объединенного штаба войск, которые задействованы в спецоперации. Президент целый день проводил совещания и встречи в закрытом режиме. Глава государства детально ознакомился также с предложениями командующих о ближайших и среднесрочных действиях.