Депутат Госдумы объяснил идею Шойгу повысить призывной возраст в России

Пока что это лишь намерение, которое должно вылиться в официальный правовой документ.

Повышение призывного возраста в России можно объяснить тем, что дети учатся в школе до совершеннолетия. Об этом в беседе с информационным агентством URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

По его словам, из-за того, что Россия перешла на 11 лет обучения в школе, дети объективно заканчивают обучение в 19 лет. Поэтому в вопросе поднятия планки призывного возраста все верно.

«Сегодня объективно дети заканчивают школу, которым уже за 18 лет, то есть 19. Из-за того, что мы перешли на 11 лет обучения в школе. Наверное, поднятие призывного возраста себя оправдывает. Соответственно, верхняя планка поднялась из-за этого», — объяснил Андрей Гурулев.

Депутат добавил, что на данный момент трудно сказать, затронет ли поднятие возраста призывников до 30 лет. Пока что это лишь намерение, которое должно вылиться в официальный правовой документ.

Незадолго до этого министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии поручил повысить призыв с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.

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