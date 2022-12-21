«Красиво срежиссировано»: зачем Мадонна жевала украинский флаг

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 444

Психиатр Шуров: у Мадонны наблюдается расстройство личности

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Эксперт утверждает, что знаменитая певица не может принять свое старение. Казалось бы, причем тут Украина?

Американская певица Мадонна опубликовала видео, на котором посмаковала во рту украинский флаг, а затем выплюнула его. После своей провокационной выходки артистка отказалась извиняться. Психиатр Василий Шуров объяснил 5-tv.ru, что может означать подобный жест, и о каких заболеваниях 64-летней исполнительницы он говорит.

«Там изначально проблемы с психикой: расстройство личности по нарциссическому и истерическому типу. То есть, совершенно противное эпатажное поведение, ну, наверное, с детского садика. Все клипы вся подача себя, все, что можно было делать в рамках дозволенного, она всегда это исполняла», — объяснил эксперт.

Психиатр добавил, что речь не идет о тяжелой психиатрии, но Мадонна всегда отличалась крайне эпатажным поведением. Сейчас же, когда певица «вышла в тираж» и не может написать ничего интересного, она всеми способами продолжает напоминать о своей персоне.

«Поэтому это большой элемент хайпа на горячих темах. Мы можем говорить, что звезда не принимает того, что она потеряла популярность и стала старой», — прокомментировал Шуров поведение знаменитости.

Эксперт также подчеркнул, что на подобные действия певицу наталкивает строение мозга. По его словам, многим людям, связанным с шоу-бизнесом, необходимо быть в центре внимания, поэтому они пытаются поднять общественный резонанс любым способом.

«Не понесло. Все очень продуманно. Там ничего случайного нет, все очень красиво срежиссировано», — в заключение отметил Василий Шуров.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Мадонны восприняли ее выходку, как метафору отношений США и Украины.

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