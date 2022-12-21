«Это моя больная тема»: Плющенко признался, почему так редко общается с сыном

Фигурист долгое время налаживал отношения с бывшей женой.

Фигурист Евгений Плющенко раскрыл свой главный секрет о том, почему он так редко встречается со своим сыном от первого брака.

Об этом он рассказал в выпуске одной из телепередач Леры Кудрявцевой, которая выйдет на экраны 24 декабря.

«Это моя больная тема», — говорит артист.

Поклонники знаменитости постоянно спрашивают его в комментариях о судьбе его сына Егора, которому уже стукнуло 16 лет. Он родился в браке с Марией Ермак. Их бракоразводный процесс с Плющенко сопровождался скандалом из-за имущества и опеки над ребенком.

Более того, Мария настаивала на том, чтобы Егор носил фамилию своего дедушки — Георгия Ермака. Также она запретила сыну видеться с Евгением Плющенко.

Но со временем боль прошла, и незадолго до венчания с Яной Рудковской Плющенко удалось наладить взаимоотношения с сыном.

В апреле фигурист показывал, как сейчас выглядит его сын Егор. Тогда поклонники отметили невероятное сходство спортсмена с наследником.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Рудковская трогательно поздравила Плющенко с юбилеем.