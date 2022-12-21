«Это моя больная тема»: Плющенко признался, почему так редко общается с сыном
Евгений Плющенко раскрыл свой главный секрет отношений с сыном от первого брака
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Фигурист долгое время налаживал отношения с бывшей женой.
Фигурист Евгений Плющенко раскрыл свой главный секрет о том, почему он так редко встречается со своим сыном от первого брака.
Об этом он рассказал в выпуске одной из телепередач Леры Кудрявцевой, которая выйдет на экраны 24 декабря.
«Это моя больная тема», — говорит артист.
Поклонники знаменитости постоянно спрашивают его в комментариях о судьбе его сына Егора, которому уже стукнуло 16 лет. Он родился в браке с Марией Ермак. Их бракоразводный процесс с Плющенко сопровождался скандалом из-за имущества и опеки над ребенком.
Более того, Мария настаивала на том, чтобы Егор носил фамилию своего дедушки — Георгия Ермака. Также она запретила сыну видеться с Евгением Плющенко.
Но со временем боль прошла, и незадолго до венчания с Яной Рудковской Плющенко удалось наладить взаимоотношения с сыном.
В апреле фигурист показывал, как сейчас выглядит его сын Егор. Тогда поклонники отметили невероятное сходство спортсмена с наследником.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Рудковская трогательно поздравила Плющенко с юбилеем.
Читайте также
86%
1.53 75.09
1.75
Нашли ошибку?