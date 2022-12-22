На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вали Куприяновой

Эфирная новость 24

Помощь неравнодушных людей может спасти жизнь и детство еще одного ребенка.

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вали Куприяновой

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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В книжном шкафу у Вали сплошь фантастика и детективы. Точно так же, как и у ее мамы. Они очень похожи, хотя знают друг друга меньше десяти лет. Наталья взяла девочку из детского дома, со всеми ее проблемами и особенностями.

Сейчас все болезни Вали — в нескольких толстенных больничных картах. А тогда ее обследовали врачи из все новых и новых институтов — деформация позвоночника, проблемы со зрением, поражение почек, синдром короткой шеи и срощенные кости.

«Мы ей прооперировали только левую руку, рентгенологи нам сказали — шею трогать нельзя. Сделали ей КТ ступней, у нее кость сросшаяся. Поэтому она долго ходить не может. Ей больно», — рассказывает Наталья Алиева, мама Валентины.

А еще от долгих прогулок лицо Вали начинает синеть, а в груди колоть из-за тяжелейшего порока сердца. Вместо полноценного клапана в легочной артерии лишь его истрепанный маленький кусочек. Заболевание встречается у одного из 500 детей, говорят кардиологи.

«Правый желудочек в последствии не справляется с нагрузками, которые выпадают на него. Он увеличивается в размерах, утолщается, растягивается и это приводит к серьезной сердечной недостаточности», — объясняет детский кардиолог Элеонора Трофимова.

Единственные серьезные физические нагрузки у Вали — 40-минутная утренняя зарядка. Ну и умственные — она хорошо учится, только так щелкает уравнения. Делает успехи в английском. Еще Валя любит рисовать, делать картины из бисера — такие хобби врачи позволяют. Но, конечно, ей хочется большего.

«Она очень хочет танцевать. Но, увы… Она любит море, любит плавать. Мы были на море, возила я ее. Много чего любит. Танцевать, петь хочет — опять нельзя, артерия легочная», — говорит Наталья Алиева.

Помочь Вале может установка искусственного клапана. Но из-за особенностей позвоночника и костей полостную операцию делать нельзя. К тому же у девочки редкий диаметр артерии — 31 мм, такие клапаны у нас в стране не производят, даже заграницей они редкость. Найти необходимый удалось лишь в Катаре. Вот только операция стоит очень дорого — 3 500 000 рублей. У семьи таких денег нет. Мама Валентины очень надеется, что девочке помогут добрые люди нашей большой страны.

Надеется на помощь и Валя. Ведь у нее, помимо детских желаний петь и танцевать, есть и вполне взрослые планы на жизнь — она мечтает стать фармацевтом и самой помогать людям.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Вале, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
День Добрых Дел
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