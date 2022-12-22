В Госдуме готовят новые меры защиты детей от опасности в интернете

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Исследование показало, что половине детей в Сети предлагали запрещенные вещества.

В Госдуме готовят новые меры защиты детей от опасности в интернете

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Classen, via www.imago-; 5-tv.ru

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В России могут ужесточить законодательство о доступе детей в Интернет.

Обсуждается запрет на анонимную регистрацию несовершеннолетних в соцсетях и введение уголовной ответственности за кибербуллинг.

Все эти меры перечислены в отчете Государственного университета управления, который провел масштабное исследование по заказу Госдумы.

Из него же стало известно, что две трети подростков смотрят в Сети материалы со сценами насилия, а почти половине предлагали там попробовать запрещенные вещества.

Депутаты Госдумы уже заявили, что займутся проблемой в приоритетном порядке.

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