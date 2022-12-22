В Госдуме готовят новые меры защиты детей от опасности в интернете

В России могут ужесточить законодательство о доступе детей в Интернет.

Обсуждается запрет на анонимную регистрацию несовершеннолетних в соцсетях и введение уголовной ответственности за кибербуллинг.

Все эти меры перечислены в отчете Государственного университета управления, который провел масштабное исследование по заказу Госдумы.

Из него же стало известно, что две трети подростков смотрят в Сети материалы со сценами насилия, а почти половине предлагали там попробовать запрещенные вещества.

Депутаты Госдумы уже заявили, что займутся проблемой в приоритетном порядке.