Сплочение вокруг флага: опрос показал, что россияне позитивно оценивают будущее

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

РАН: по данным опроса уровень оптимизма россиян о будущем страны заметно вырос

Сплочение вокруг флага: опрос показал, что россияне позитивно оценивают будущее

Фото: www.globallookpress.com / Daniil Ivanov

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По сравнению с февралем этого года, российские граждане стали несколько иначе воспринимать реальность.

По прошествию девяти месяцев с начала проведения специальной военной операции на Украине российские граждане уже не так счастливы, как до украинского кризиса. Однако уровень оптимизма касаемо будущего России заметно увеличился. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института психологии РАН. Сравнение февральских и ноябрьских результатов показало «парадоксальный» рост уровня оптимизма более чем на 10 процентных пунктов.

Известно, что респондентам задали три вопроса: получится ли у жителей России поменять жизнь в лучшую сторону, будет ли будущее поколение жить лучше нас, и могут ли россияне пройти через большинство трудностей. Во всех трех случаях число положительных ответов выросло на 7-13 процентных пунктов.

По мнению заведующего лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофея Нестика, увеличение позитивной оценки будущего России может быть связано с так называемым «сплочением вокруг флага», ведь именно оно «защищает самооценку и позитивную групповую идентичность».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень доверия к российскому лидеру Владимиру Путину достиг почти 79%.

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