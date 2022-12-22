В США назвали слова властей о нежелании конфликта с Россией пустым звуком

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 42

Посол в Вашингтоне Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком

В США назвали слова властей о нежелании конфликта с Россией пустым звуком

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Вашингтон не хочет дружеских отношений с России. Напротив, для одержимой идеи «победы над русскими» он готов на любые зверства.

Возгласы Вашингтона о нежелании конфликтовать с Москвой — пустой звук, что наглядно подтверждает визитом украинского президента Владимира Зеленского в США. Соответствующее мнение озвучил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

Он отметил, что поездка Зеленского в с голливудскую гавань была слабо срежиссирована и выглядела нелепо.

«Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук», —говорится в заявлении Антонова.

Кроме того, посол подчеркнул постоянные провокационные действия США на Украине, которые ведут к невообразимой эскалации. При этом Запал готов отправить колоссальные ресурсы на кровавую бойню и одержимую идею «победы над русскими».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Он встретился с коллегой Джо Байденом и провел переговоры, после которых американский президент выразил готовность в продолжении накачивания Украины оружием. Одновременно с этим он заявил, что Зеленский якобы открыт к диалогу о мире с Россией, но при этом сам Зеленский такой информации не подтвердил и подобными высказываниями в Белом доме не блеснул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский не смог выпросить у США современное оружие.

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