«Верой в бога»: молодая жена Петросяна раскрыла тайну своей высокой самооценки

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 187

Молодая жена Петросяна Брухунова раскрыла секрет своей высокой самооценки

«Верой в бога»: молодая жена Петросяна раскрыла тайну своей высокой самооценки

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Знаменитая супруга известного шутника уже давно шокирует публику откровенными подробностями.

Душевное равновесие, вера в бога и гармония с собой — главный секрет любви к собственному «Я». Такое мнение выразила молодая жена юмориста Евгения Петросяна. В личном блоге Татьяна Брухунова отметила, что не задумывается о чужом мнении и достигла идеального баланса души.

«Все просто. Я живу в согласии с собой и верой в бога в душе. Мне нет нужды никому ничего доказывать. Я спокойна и уверена в себе», — объяснила новоиспеченная супруга комика в ответе на вопрос про самооценку от одного из поклонников.

Брухунова активно ведет социальные сети и делится с поклонниками ценными моментами жизни. Как правило, звезда говорит напрямую с публикой в комментариях, но иногда предлагает подписчикам присылать интересующие вопросы. В этот раз наступил один из таких моментов.

Еще один фанат спросил у Брухуновой про негатив от общественности. Известно, что на 33-летнюю жену 77-летнего Петросяна регулярно сыпется критика из-за большой разницы в возрасте с супругом. Как она справляется со злыми языками фолловеров? На этот счет у красавицы есть свои методы.

«Мне нет дела до чужого мнения обо мне. Особенно это забавно выглядит со стороны, когда о тебе говорят люди, даже не знакомые с тобой, но у них есть о тебе мнение и часто негативное. Как к этому можно относиться? Разве что с жалостью», — призналась Татьяна.

Стоит отметить, что Брухунова и впрямь довольно бесцеремонна. В своем личном блоге звезда часто шокирует аудиторию. Например, ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Петросяна показала себя полуобнаженной.

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