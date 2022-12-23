Елка и оливье: россияне назвали главные составляющие Нового года

Исследование показало, что у большинства праздник все-таки ассоциируется с семьей.

В этом году большинство россиян планируют встречать Новый год дома с обязательными условиями праздника — нарядной елкой, оливье и близкими рядом. Это три главных составляющих новогодней ночи по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

38% россиян выбрали семью, 23% — елку, а 18% назвали застолье. При этом исследователи отмечают, что семья важнее для женщин, чем для мужчин.

Помимо этих ассоциаций, опрошенные выделили подарки (11%), общение и встречи с друзьями (7%), салюты (5%) и выступление президента (4%).

Москвичи могли остаться без одной из составляющих праздника — салюта. Однако накануне в столице разрешили устроить салют, но только в специально отведенных местах. Их определят в ближайшее время.

До этого стало известно, что больше всего раздражает россиян в новогоднюю ночь шум от разрывающихся петард. Льющийся рекой алкоголь и большое количество нетрезвых людей нервируют каждого десятого жителя нашей страны. Чуть меньше недовольны надоевшими передачами по телевизору и примелькавшимися на экране лицами.

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