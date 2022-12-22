«Пальмы и тепло»: Валерий Меладзе покинул Россию без Джанабаевой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 85

Валерий Меладзе уехал из России к другой семье

«Пальмы и тепло»: Валерий Меладзе покинул Россию без Джанабаевой

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Певец не первый раз покидает свою возлюбленную ради отдыха с другой семьей.

Пользователи социальных сетей заметили, что певец Валерий Меладзе в данный момент находится где-то вдалеке от ледяного дождя и трескучих морозов. Судя по его последним снимкам, где он прогуливается вечером в рубашке по улицам с пальмами — он точно не в России.

Согласно СМИ, артист сейчас проводит время с дочерью от первого брака Ингой, но где — неизвестно. Однако есть подозрение, что это может быть Италия, ведь Инга часто там бывает, а Валерий Меладзе вообще практически всегда отмечает свои дни рождения в этой стране.

Судя по социальным сетям Инги, они отлично проводят время: пьют вино, едят пасту и гуляют по ночному городу. Однако вместе с ними не была замечена жена музыканта — Альбина Джанабаева. Возможно, она так и не наладила связь с дочерьми Меладзе.

Кстати, это уже не первый раз, когда Меладзе оставляет свою жену ради развлечений с другой семьей. Так, еще летом Валерий Меладзе вместе с дочерьми от первого брака попробовал себя в экстремальном виде спорта под названием вейк-борд. Звездный отец в компании Инги, Софьи и Арины совершил прогулку на реке.

После расставания с первой женой Ириной певец какое-то время не общался с наследницами. Дочерям Меладзе понадобилось время, чтобы принять уход отца из семьи к певице Альбине. Однако сейчас девушки отлично общаются с папой и всегда рады провести с ним свободную минутку.

В браке с Альбиной Джанабаевой у Валерия Меладзе появились на свет трое детей: Константин, Лука и Агата. Старший сын пары родился, когда артисты встречались тайно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бывшая жена Валерия Меладзе Ирина поделилась кадрами с 20-летия дочери.

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