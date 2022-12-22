«Хозяин доминирует, а вассал просит»: психиатр о встрече Байдена и Зеленского

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 36

Психолог Шуров: Байден демонстрирует пренебрежение на встрече с Зеленским

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

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Можно ли определить, в каких отношениях Байден и Зеленский по жестам?

Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского прошла, а осадок остался. Многие пользователи сети заметили, что оба политика вели себя крайне странно, особенно украинский лидер.

Так какие же отношения между двумя политиками на самом деле? Можно ли определить по их жестам, что каждый из них думает друг о друге?

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru об этом рассказал психиатр, нарколог, блогер, член Национальной Наркологической Лиги Василий Шуров.

«Зеленский сидит на краешке стула, в закрытой позе, руки сложены — он прикрывает паховую область, плечи вжаты, поддакивает Байдену», — считывает эмоции эксперт.

По его словам, самым неприличным жестом Байдена оказался «вечно тыкающий куда-то палец». По мнению психиатра, это жест угрозы, который заменяет демонстрацию оружия.

«Тот тыкающий палец — это и раздражение, и угроза. Видно, что он ему надоел со своими проблемами», — заявил Шуров.

Также он добавил, что Байден продемонстрировал свое полное пренебрежение к Зеленскому.

«Хозяин демонстрирует полное доминирование, пренебрежение. Вассал приехал просить, клянчить», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский прилетел в США именно сейчас.

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