Не ройте другому яму: китайский совет дня на пятницу, 23 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 23 декабря?

Пятница — день знакомств и новинок. День располагает к проведению встреч, презентаций, разнообразных тусовок и свиданий. Чем больше новых людей вы встретите в пятницу, тем активнее и плодотворнее будет ваше ближайшее будущее.

Совет дня: обязательно соглашайтесь в пятницу на все неожиданные предложения и внезапные приглашения. Сегодня есть шанс поймать за хвост удачу, которая любит свободных и не боящихся рисковать.



Предостережение дня: постарайтесь в пятницу не участвовать в обсуждении других, особенно в негативном свете. И тем более не принимайте участие в интригах, способных навредить ближнему. Негативные энергии могут вернуться инициаторам и участникам в тройном размере.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.