Слишком сложно распознать: врач развеяла мифы о болезни Паркинсона

Грозный недуг лишает человека возможности управлять своим телом и приводит к слабоумию. Люди же по ошибке приписывают ему и другие последствия.

Болезнь Паркинсона — медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, характеризующееся замедленностью движений, дрожанием в покое и нарушением рефлексов. Впервые она была описана в 1817 году Джеймсом Паркинсоном.

За столетия болезнь поросла множеством заблуждений. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-невролог Мария Медведева развеяла мифы о пугающем диагнозе.

Миф 1. Современная медицина легко распознает болезнь Паркинсона

Несмотря на то, что изучать болезнь Паркинсона начали еще в XIX веке, медикам по-прежнему достаточно сложно ее диагностировать.

«Болезнь ведут неврологи, которые занимаются болезнью Паркинсона. Потому что можно перепутать синдром Паркинсонизма с заболеванием. Необходимы исследования перед постановкой этого диагноза», — объяснила Мария Медведева.

Миф 2. Тремор головы — основной симптом болезни Паркинсона

Среди симптомов болезни называют: замедленные движения конечностей, затруднение или исчезновение мимической активности, повышение мышечного тонуса, сутулость, боли различной интенсивности, специфический тремор (уменьшающийся или полностью исчезающий при действии), затруднение или исчезновение контроля над позой, речевые изменения, дисфункция мочевого пузыря, хроническая депрессия. Однако самым частым признаком принято считать тремор головы. Миф!

«Он, наоборот, не сильно свойственен для болезни Паркинсона», — сказала невролог.

Миф 3. Болезнь Паркинсона диагностируют только пожилым людям

Действительно, болезнь Паркинсона чаще всего настигает пожилых людей. Однако медики с каждым годом все чаще замечают — все болезни «молодеют». Случаи с Паркинсоном пока нечастые, но в практике существуют.

Миф 4. Страдающему болезнью Паркинсона уже ничем не поможешь

Болезнь прогрессирует постепенно, а благодаря терапии может растягиваться на десятилетия. Как и любое другое заболевание, требует скорого лечения. Чаще всего специалисты прибегают к таблетированной терапии, постепенно увеличивая пациенту дозу препаратов.

«Правильно подобранное лечение и диагностика дают возможность сохранять качество жизни. А неправильное лечение может быть фатально», — подытожила Медведева.

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