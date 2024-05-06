Трехдневная рабочая неделя началась в России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 38 0

Следующий нерабочий праздник будет уже 12 июня.

Трехдневная рабочая неделя началась в России

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Трехдневная рабочая неделя стартовала в России. Она, как следует из производственного календаря правительства, продлится с 6 по 8 мая.

В 2024-м в честь Дня Победы праздничными считаются 9 и 10 мая. А 11 и 12 мая остаются выходными.

Следующий нерабочий праздник будет уже 12 июня — в День России. Предыдущая рабочая неделя заняла всего два дня — в России праздновали Первомай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, выгодно ли уходить в отпуск в мае. Такое решение позволит лучше отдохнуть, больше времени провести с семьей и совершить дальнюю поездку.

Вариант особенно подходит тем, кто запланировал совершить дальний перелет или отправиться в дальнее путешествие. С этой точки зрения решение выглядит здраво, но, кроме, морального удовлетворения ничего не принесет.

Работник, берущий отпуск в мае, рискует серьезно потерять в деньгах. В месяце и без этого мало рабочих дней, так еще и он сам сокращает трудовые будни. 

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