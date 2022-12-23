Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Вали Куприяновой

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За свою недолгую жизнь она многое пережила: сначала детдом, а когда девочку взяла приемная мама врачи обнаружили тяжелый порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Желание 15-летней Вали из Петербурга о здоровом сердце исполнится благодаря вам, зрителям Пятого канала.

За свою недолгую жизнь она многое пережила: сначала детдом, а когда девочку взяла приемная мама, и казалось, что все позади — врачи обнаружили у ребенка тяжелый порок сердца. Операция по установке искусственного клапана стоит 3,5 миллиона рублей.

И на помощь пришли вы. В наш традиционный «День добрых дел» зрители «Пятого» перечислили на лечение Вали четыре миллиона 62 тысячи 690 рублей. Спасибо вам!

Тема:
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Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Вали Куприяновой

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