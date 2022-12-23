Песков о запрете Путина «Газпрому»: «Ответ на действия недружественных стран»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 38

Песков: опубликованный указ Путина не является ответом потолку цен на энергоресурсы РФ

Фото, видео: Marcus Brandt / ТАСС; 5-tv.ru

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Евросоюз навязывал российской стороне рыночное ценообразование, что вышло Европе боком.

Запрет «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены не является ответом на введение Евросоюзом потолка цен на российские энергоносители. Об этом в рамках брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это решение, которое не связано с этим европейским нововведением. Это ответ на действия ряда недружественных стран», — сказал представитель Кремля.

Указ российского лидера Владимира Путина охватывает газовые поставки Южно-Русского месторождения и услуги по добыче «голубого топлива», а также его конденсата. Кроме того, сюда входят поставки с Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Согласно документу, в течение десяти дней Кабмин должен установить предельный размер платы.

Тогда же глава государства комментировал решение ЕС по потолку цен на российские энергоносители, выразив уверенность, что подобная мера не приведет ни к чему хорошему. Путин отмечал, до этого ЕС навязывал российской стороне рыночное ценообразование, что вышло Европе боком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому Россия не будет поставлять энергоресурсы.

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