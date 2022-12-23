Срывы, камни в почках, болезни: чем опасна безуглеводная диета Довлатовой

Стройная фигура — мечта многих женщин, а красота требует жертв. Какой у них предел?

Российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова похудела на семь килограммов за три недели. По мнению поклонников это существенный результат. Как знаменитость смогла добиться таких успехов? Все дело в чудодейственной безуглеводной диете. Но так ли хорош способ звезды и чем чреваты подобные ограничения? На этот вопрос ответила врач гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

«Она действительно может похудеть за три недели на семь килограмм. То есть, типа кето диета, безуглеводная. Но она приводит к периодическим диетическим срывам. Потому что резкий отказ от углеводов. Он и приводит к тому, что сначала на силе воли вытаскиваем», — объяснила врач в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, белок не усваивается без углеводов как следует. Если придерживаться подобному питанию, то лучше отказаться от простых углеводов, но оставить качественные и сложные. Особенно это касается тех, у кого наблюдаются проблемы с пищевым поведением и явный избыточный вес. Таким пациентам стоит сначала научиться правильно питаться, ведь любые диеты только усугубят ситуацию.

«Всем, у кого есть нарушение пищевого поведения с компульсивным перееданием — это противопоказано. У кого сахарный диабет, им нельзя отказываться от углеводов, потому что у них будут резкие гипогликемии и спады настроения и, как следствие, опять срывы», — отметила Дианова.

По словам диетолога, для поддержания нормального веса не стоит мучить свою психику и зацикливаться на диетах. Не обязательно придерживаться жестких ограничений в питании, главное знать меру во всем. Если сильно тянет на сладкое, то стоит избегать продуктов с добавленным сахаром и заменить их на полезные лакомства.

«Именно он (сахар — Прим. ред.) вызывает зависимость, а потом от него решили отказаться и отказаться еще от сложных углеводов. Да, действительно, человек на дефиците, просто на механическом дефиците, похудеет. Так устроен организм. Но удержать человек столько не сможет», — предупредила врач.

По словам гастроэнтеролога, кетодиета, при которой отказываются от углеводов, подходит далеко не всем. В ее случае идет большое налегание на избыточное количество жиров, что многим может навредить. Например, страдающим от проблем с печенью и поджелудочной железой. Преобладание белков в организме у этих людей приводит к повышению уровня мочевой кислоты, образованию камней в почках и развитию подагрического артрита.

Дианова объяснила, что если не посоветоваться со специалистом и сесть на подобную диету, то это может окончиться очень плохо для здоровья в некоторых случаях. Например, если образуются камни в почках, то ограничивать себя в питании придется всю оставшуюся жизнь и эта история уже будет совсем не о похудении.

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