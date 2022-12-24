Минюст внес в реестр иноагентов «Роскомсвободу» и журналистов Пьяных и Колесникова

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 43

В начале декабря ведомство опубликовало единый список иностранных агентов в России вместо существовавших ранее четырех.

Минюст внес в реестр иноагентов «Роскомсвободу» и журналистов Пьяных и Колесникова

Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин

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Министерство юстиции РФ обновило реестр иностранных агентов, добавив в него новые фамилии и общественную организацию «Роскомсвобода», позиционирующую себя как проект для пропаганды идей свободы информации и саморегуляции интернет-отрасли, а также помощи заблокированным ресурсам.

Еще в список внесены зарубежное подразделение Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) Anti-Corruption Foundation, объединение «Феминистское антивоенное сопротивление» и автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество».

Физлицами-иноагентами Минюст признал журналистов Глеба Пьяных и Анастасию Жвик, политолога Андрея Колесникова и руководителя комитета «Гражданское содействие»** Светлану Ганнушкину. Пьяных известен широкой публике как экс-ведущий «Программы Максимум» на НТВ. В 2018 году он покинул телеканал после 13 лет работы, сегодня развивает собственный YouTube-канал по темам строительства загородных домов и политики.

Андрей Колесников в прошлом служил шеф-редактором «Новой газеты». В этом году суд лишил издание лицензии в связи с нарушениями норм российского законодательства. Верховный суд РФ также удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт «Новой газеты» за отсутствие маркировок «иностранный агент» в ряде публикаций.

В начале декабря Минюст объединил четыре ранее существовавших списков иностранных агентов в России в общий реестр. На данный момент в нем 515 фамилий и организаций. Ведомство сообщило также о создании перечня физлиц, аффилированных с иноагентами — это члены и руководители организаций, работники и партнеры юридических лиц, уже внесенных в список Роскомнадзора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь»**.

* — признан в РФ экстремистской организацией.

** — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

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