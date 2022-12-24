Президенту-комику уже отказали в поставках мощных танков для наступления.

Взгляды президента США Джо Байдена и главы Незалежной Владимира Зеленского на будущее Украины расходятся. Это стало заметно при встрече политиков в Вашингтоне. Об этом написал обозреватель издания The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом. И, похоже, это закончилось разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта», — говорится в материале.

Публицист акцентировал внимание на том, что украинский лидер в своем выступлении говорил про «абсолютную победу» такую же, какую обещал президент Франклин Рузвельт, когда Штаты вступали во Вторую мировую войну. Причем Зеленский употребил данное словосочетание 11 раз, в то время как заокеанский президент не использовал ни разу, пообещав только дальнейшую поддержку киевскому режиму.

«Этот конфликт наверняка не закончится полной ликвидацией военной мощи России, что объясняет, почему Байден активно сопротивляется риторике «полной победы», — написал Игнатиус.

Журналист добавил, что Байден опасается раскола Североатлантического альянса из-за предоставления Украине слишком мощного вооружения. В связи с этим политик подчеркнул, союзники по блоку НАТО «не собираются воевать с Россией и не ждут третьей мировой войны».

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