В МИД РФ допустили решение конфликта на Украине политическим путем

Россия не исключает урегулирования украинского конфликта политическим путем. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся. Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», ― сказала Галузин в интервью ТАСС.

Также дипломат отметил, что неадекватность решений и поступков нынешних властей Украины очевидна. По словам Михаила Галузина, украинские политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью, а также откровенной русофобией. «Так называемые мирные инициативы» украинского лидера Зеленского Галузин считает неприемлемыми.

Абсурдным является и предложение украинского лидера сделать «жест доброй воли» и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству. Неясно также, как со всеми этими тезисами и призывами сочетается подписанный Зеленским 30 сентября указ о «невозможности» переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — заключил представитель МИД РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Си Цзиньпин заявил о необходимости переговоров по Украине.