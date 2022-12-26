В МИД РФ допустили решение конфликта на Украине политическим путем

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 32

Однако киевский режим не должен обольщаться: Россия ни за что не примет выдвигаемых ныне условий.

В МИД РФ допустили решение конфликта на Украине политическим путем

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Россия не исключает урегулирования украинского конфликта политическим путем. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся. Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», ― сказала Галузин в интервью ТАСС.

Также дипломат отметил, что неадекватность решений и поступков нынешних властей Украины очевидна. По словам Михаила Галузина, украинские политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью, а также откровенной русофобией. «Так называемые мирные инициативы» украинского лидера Зеленского Галузин считает неприемлемыми.

Абсурдным является и предложение украинского лидера сделать «жест доброй воли» и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству. Неясно также, как со всеми этими тезисами и призывами сочетается подписанный Зеленским 30 сентября указ о «невозможности» переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — заключил представитель МИД РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Си Цзиньпин заявил о необходимости переговоров по Украине.

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