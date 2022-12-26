Губернатор Саратовской области прокомментировал сообщения о хлопке в Энгельсе

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Губернатор Саратовской области Бусаргин заявил об отсутствии угрозы для жителей Энгельса

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Тимин; 5-tv.ru

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Сейчас сотрудники силовых структур проверяют информацию о происшествиях на военном объекте города.

Никакой угрозы для местного населения в Энгельсе нет. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, комментируя появившуюся в сети информацию о хлопке в районе военного аэропорта в городе. Некоторые жители региона заявили о громком звуке. Сначала камеры зафиксировали яркий свет, после которого раздался хлопок.

Дом одной из местных жительниц находится вблизи аэродрома. Горожанка рассказала 5-tv.ru, что вместе с мужем слышала странный хлопок, а потом сирены и проезжающие несколько машин скорой помощи.

«Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. <…> Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», — заявил губернатор Саратовской области в Telegram-канале.

По его словам, в жилых кварталах региона не произошло никаких чрезвычайных происшествий. Сейчас силовые структуры занимаются проверкой сведениями об инциденте на военном объекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице Афганистана прогремел взрыв.

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