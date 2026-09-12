Путин: ОАЭ — одна из самых близких России стран Ближнего Востока

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Василиса Власова
Василиса Власова 23 0

За 55 лет дипломатических отношений страны стали дружественными.

Путин: ОАЭ одна из самых близких РФ стран Ближнего Востока

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Президент России Владимир Путин назвал отношения Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов дружественными. Он заявил, что за 55 лет дипломатических отношений ОАЭ стали одной из самых близких России стран Ближнего Востока.

Это заявление российский лидер сделал 12 сентября на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на саммите БРИКС в столице Индии Нью-Дели.

«За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе», — пишут РИА Новости со ссылкой на слова Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление российского лидера о сложностях формирования многополярного мира. По словам президента России, процесс изменения системы мира сталкивается с отторжением со стороны ряда государств, которые придерживаются прежних и устаревших подходов к международным отношениям.

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