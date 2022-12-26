Все больше людей становятся жертвами льда и снега, падающего с крыш.

Эффективность работы дворников в прямом смысле слова — ощутили на себе петербуржцы. По крайней мере, убедились, что крыши чистят даже слишком тщательно. Снег и глыбы льда все чаще падают на капоты автомобилей и головы горожан. Петербуржцы обращаются к коммунальщикам, тех ругают и… все начинается заново. Роман Ишмухаметов узнал, как прервать этот ледовый круговорот.

Когда Вероника возвращалась из университета, на нее упал снег со льдом. Шок сменился резкой болью и головокружением.

Следственный комитет проводит проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а сама Вероника будет требовать компенсации еще и морального ущерба.

Еще одна пострадавшая — Ксения — тоже собирается судиться. Внеплановый ремонт седана обойдется минимум в десять тысяч рублей.

«Я подала заявку в управляющую компанию в этот же день и оставила заявку в полицию, мне сказали ждать», — жалуется женщина.

Подождать, видимо, придется. Полиция — завалена однотипными заявлениями. Лед/снег-крыша/капот. Андрей уже сто раз пожалел, что оставил машину у дома, а на работу поехал своим ходом. Из-за глыб льда на машине огромная вмятина. Капот вообще не открывается. Владельцы оценивают ущерб в пятьдесят тысяч рублей. УК так почистила крыши, без предупреждения.

По данным за прошлый год, почти треть всех случаев в России с падением сосулек и снежных глыб приходится на Петербург. Северная столица — стабильно в лидерах по числу таких зимних «несчастий». Тому есть и объективные причины: особенности застройки — покатые крыши и очень узкие тротуары в историческом центре. Именно там и происходит большая часть ЧП. Взыскать компенсацию не так уж и сложно — суды, как правило, встают на сторону пострадавших.

Александру удалось доказать, что его автомобиль — жертва недосмотра дворников. Он отсудил у жилкомсервиса 175 тысяч рублей. Причем без адвоката.

«Любой конфликт бытовой между людьми можно решить в суде, от вас требуется подготовить только необходимые документы, а дальше следовать указаниям суда. На этом все», — уверяет мужчина.

Ответчики из УК на процесс вообще не явились, на запросы не ответили, и мы решили их навестить, чтобы выяснить, как сосульки вышли из-под контроля. но и там ответа тоже не дождались.

Далеко не за все территории отвечают городские власти. Не всегда виноваты «условные» коммунальщики. Основные улицы и проспекты с тротуарами в Петербурге в введении комитета по благоустройству. За мосты, набережные, подземные переходы и надземные отвечает «Мостотрест». Внутриквартальные территории — ответственность администраций районов, а за придомовые отвечают управляющие компании. Снег и сосульки на крыше — ответственность ТСЖ и ЖСК.

Юристы советуют фиксировать на фото–видео съемку, что произошел сход снега, обязательно сфотографировать адрес, установить свидетелей и установить стоимость ущерба. В свидетелях — недостатка точно не будет.

«Страшно ходить! Я даже по Конюшенной два дня назад шла передо мной упала глыба, да к сожалению страшно, да!»;

«На меня в прошлом году чуть не упала сосулька, поэтому таких случаев масса, думаю, ни для кого это не секрет», — жалуются жители Петербурга.

За последние несколько дней только в одну из крупнейших больниц Петербурга — НИИ Джанелидзе — обратились 175 человек. У почти трети их них — тяжелые травмы, а сколько машин было повреждено — никто и не считал.