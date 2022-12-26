Звездный балиш: Алсу поделилась бабушкиным рецептом татарского пирога

Популярная артистка готовит национальный мясной пирог по фамильному рецепту.

Певица Алсу в преддверии Нового года рассекретила рецепт татарского пирога под названием балиш. По словам звезды, это блюдо в ее семье готовят на все крупные праздники. Рецепт приготовления мясного пирога достался певице от бабушки, пишет dni.ru.

Для начинки:

говядина — 400 граммов;

картофель — 3-4 штуки;

репчатый лук — 2 штуки;

петрушка и укроп;

соль, перец, зира.

Для теста:

кефир;

пшеничная мука;

сливочное масло — 70 граммов;

разрыхлитель.

Алсу рекомендует начать с начинки. Говядину нужно нарезать кубиками и отварить до готовности. После добавить к ней нарезанный мелкими кубиками сырой картофель, измельченный укроп и петрушку. В готовую смесь, по рецепту Алсу, следует добавить щепотку зиры, посолить и поперчить по вкусу.

При этом готовый говяжий бульон нужно будет сохранить.

Тесто Алсу замешивает в большой миске: сначала наливает кефир и добавляет к нему мягкое сливочное масло, половину чайной ложки разрыхлителя, пол чайной ложки сахара и щепотку соли. После смешивания всех ингредиентов артистка советует накрыть тесто тканевой салфеткой и оставить в покое на десять минут.

После того, как тесто «отдохнуло», его нужно разделить на две части. Больший кусок использовать как донышко и бортики будущего пирога, а оставшийся меньший кусок раскатать и накрыть балиш.

Алсу обычно выкладывает тесто на смазанный сливочным маслом противень, оставляя свисающие края. Внутрь будущего пирога певица кладет картофельно-мясную начинку и добавляет в нее несколько маленьких кусочков сливочного масла. После певица накрывает будущий балиш вторым кусочком раскатанного теста и аккуратно защипывает края, отрезая все лишнее.

По семейному рецепту Алсу, в центре подготовленного пирога следует сделать небольшое круглое отверстие и закрыть его шариком из остатков теста. Чтобы пирог лучше подрумянился, его можно покрыть взбитым желтком или крепкой чайной заваркой.

Балиш выпекается в предварительно разогретой до 220 градусов духовке. Через полчаса Алсу рекомендует проверить угощение — достать пирог, вынуть шарик и добавить в отверстие немного говяжьего бульона. После следует вернуть шарик на место, смазать балиш маслом и снова отправить в духовку. При этом температуру нужно понизить до 100 градусов.

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