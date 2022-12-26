На похороны Александра Пономаренко в Новочеркасске пришел только его брат

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 060

Из звездных коллег и товарищей на церемонии прощания никого больше не было.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

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Александра Пономаренко похоронили на родине, в Новочеркасске Ростовской области. Там же в храме прошла церемония прощания. На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru можно заметить, что из знаменитых товарищей и коллег на похороны Пономаренко пришел только его брат.

Актер «Кривого зеркала» умер от рака желудка 24 декабря. Болезнь проявила себя всего лишь летом прошлого года, а в конце 2022-го знаменитости не стало.

Его товарищи и семья тепло вспоминали, каким светлым и музыкальным человеком он был. Александр со временем не изменил себе и всегда достойно шутил со сцены, а еще был творческим и очень любил петь. Коллеги сказали много хороших слов об ушедшем юмористе, но на церемонию прощания с ним не приехали.

За время болезни Пономаренко перенес десять курсов химиотерапии. Последний месяц семья собирала деньги на лечение за границей — планировали лететь в Германию в 2023 году, но, к сожалению, не успели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Александр Пономаренко выделялся среди юмористов.

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