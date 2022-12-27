🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 декабря. Растущая Луна в Рыбах. День будет богат на эмоции и переживания. Для того, чтобы достичь успеха, важно прислушаться к себе и правильно расставить приоритеты.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Не отказывайте в помощи близким. Не исключено, что в награду вы получите поддержку в каком-то важном для вас деле. Возможно, что вам нужно будет принять решение относительно ситуации, которая накалялась уже давно. Перед тем, как сделать окончательный выбор, подумайте, как это отразится на других.

Космический совет: подумайте не только о себе, но и о других.

♉ Телец

Вам придется приложить усилия, чтобы восстановить то, что вы вольно или невольно разрушали в последнее время, когда думали только о себе. Не исключено, что из-за страха взять на себя ответственность, вы отдалились от человека, которого сами воспринимаете как «родственную душу». Попробуйте все исправить, пока не поздно.

Космический совет: поймите, что успех зависит от ваших действий.

♊ Близнецы

Вас ждет благоприятный день. Позвольте себе немного отпустить желание все контролировать и просто расслабьтесь. Уделите время людям, которые вам дороги. Их поддержка и участие подарят вам заряд бодрости и уверенности в своих силах надолго.

Космический совет: перестаньте контролировать все происходящее.

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♋ Рак

Вероятно, вы совсем забыли о себе и своих желаниях. Самое время исправить это. Подумайте о том, что приносит радость именно вам. Поверьте, что многое может решиться и без вашего непосредственного участия.

Космический совет: отвлекитесь от чужих проблем и займитесь собой.

♌ Лев

Проанализировав ситуацию, вы сможете понять, какие ошибки в прошлом привели вас к неудаче. Не стоит себя корить, но подумайте, как все исправить. Не исключено, что полезный совет может дать кто-то из близких.

Космический совет: прислушайтесь к советам, они будут вам полезны.

♍ Дева

Если долгое время вы прилагаете усилия, но они не приводят к результату, значит, пора сменить тактику. Попробуйте изменить свой подход к ситуации. Возможно, закрывая одну дверь, судьба уже приоткрыла для вас другую.

Космический совет: не во всем нужно идти до конца.

♎ Весы

Повторяя одно и то же действие, вы не получаете желаемого результата. Пора сменить тактику. Возможно, вы не встретите одобрения, но это будет только ваш выбор и он приведет к успеху. Покончить с надоевшей рутиной и вырваться на свободу можно только, если пойти на риск. Дерзайте и никого не слушайте.

Космический совет: не пытайтесь угодить всем.

♏ Скорпион

Прислушайтесь к себе, чтобы понять, насколько вы готовы к переменам. Вас ждет уникальный шанс, но им нужно правильно воспользоваться. Интуиция подскажет, как нужно действовать, чтобы достичь успеха.

Космический совет: рассчитывайте только на свои силы.

♐ Стрелец

Не исключено обострение каких-то давних конфликтов. Не стоит избегать решения назревших вопросов. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы разобраться с ними. Возможно, вам понадобиться пойти на компромисс, но в итоге вы поймете, что это был единственно правильный выход из ситуации.

Космический совет: не откладывайте на завтра то, что требует решения уже сегодня.

♑ Козерог

Вы получите очень заманчивое предложение. Обдумайте все «за» и «против» и примите верное решение. Только не затягивайте, а то удача уплывет в чужие руки. Лучше полагаться на свои внутренние ощущения, так как многие советы могут быть бесполезны.

Космический совет: не полагайтесь на мнение других людей, решайте сами.

♒ Водолей

Продолжать и дальше «нагружать» себя непродуктивно. Лучше делегировать часть дел тем, кому вы доверяете. Поймите, что в одиночку справляться с трудностями гораздо тяжелее. Не бойтесь, что вас не поймут. Рядом точно есть люди, готовые вас поддержать, нужно только попросить.

Космический совет: не бойтесь попросить о поддержке.

♊ Рыбы

Сегодня окружающие хотят от вас слишком многого. Но в своем стремлении угодить всем, вы теряете последние силы. Пора перестать зависеть от чужого мнения. У вас есть собственное. Будьте наедине с собой, восстановите внутреннее равновесие. Спросите себя, действительно ли вы хотите того, что от вас требуют.

Космический совет: перестаньте пытаться соответствовать ожиданиям окружающих.

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