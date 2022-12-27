Иномарка Дмитрия Хрусталева протаранила машину и скрылась с места ДТП

Автомобиль телеведущего Дмитрия Хрусталева попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Однако за рулем сидел вовсе не юморист, а некая женщина, которая сразу же после столкновения с автомобилем предпочла уехать в места аварии.

Как стало известно 5-tv.ru, ДТП случилось на Ленинском проспекте в Московском районе. Девушка на иномарке сначала, как и все, стояла в пробке. А после резко поддала газ, и машина столкнулась со стоящей впереди. Пока потерпевшая выходила, иномарка, чуть сдав назад, уехала с места происшествия.

Как рассказала потерпевшая, в соседней машине женщины успели включить камеру и зафиксировать момент столкновения.

«Барышня и до этого инцидента вела себя неадекватно. Девушки начали снимать ее, потому что возникло ощущение, что сейчас что-то произойдет. И только начала снимать, она в мою машину въехала и скрылась с места ДТП. Это было на Ленинском проспекте», — сообщила Анна.

5-tv.ru

Анна вызвала сотрудников ГИБДД. Но оформления ДТП она так и не дождалась, и поэтому была вынуждена уехать. Потерпевшая еще не оценила причиненный ущерб ее автомобилю.

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