Медики оценили здоровье вернувшегося из американской тюрьмы Виктора Бута

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Обследование Виктора Бута не выявило серьезных отклонений от нормы

Медики оценили здоровье вернувшегося из американской тюрьмы Виктора Бута

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Вернувшись на Родину, бизнесмен признался, что условия содержания были ужасны. Поэтому, как только появилась возможность, он обратился к врачам для прохождения полного обследования.

Стало известно состояние вернувшегося после 14-летнего заключения в американской тюрьме российского предпринимателя Виктора Бута. По возвращению домой, он, привыкший каждый год проходить диспансеризацию, сразу обратился к медикам. Ведь условия содержания были ужасными.

«По обследованию все в допустимом порядке. Мы неделю все болели гриппом. Сейчас уже пошли на поправку», — цитирует слова жены Бута Аллы ТАСС.

Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу американских властей. Гражданина России обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую власти США считают террористической организацией. Через два года Бут был экстрадирован в США, в апреле 2012 года его приговорили к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 15 миллионов долларов.

Он был возвращен в Россию 8 декабря после 14 лет заключения в тюрьме в США. Этому предшествовала договоренность между Москвой и Вашингтоном об обмене россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. При этом в МИД РФ отметили, переговоры были долгими, поскольку Вашингтон не хотел включать Бута в схему обмена. И вот, благодаря всем усилиям, предприниматель вернулся домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктор Бут планирует провести первые за последние 14 лет новогодние каникулы.

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