«Никто бы не узнал»: IVAN впервые честно прокомментировал роман с Самбурской

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Певец Александр Иванов назвал искренним роман с актрисой Самбурской и опроверг слухи о пиаре

«Никто бы не узнал»: IVAN впервые честно прокомментировал роман с Самбурской

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Знаменитости считали друг друга хорошими людьми. Но что было между ними?

Белорусский певец Александр Иванов, известный публике под псевдонимом IVAN, несколько лет назад встречался с актрисой Настасьей Самбурской. Поклонники не верили в искренность их отношений, ведь на тот момент артистке было 28 лет, а вокалисту — 21 год. Однако знаменитости только смеялись с комментариев завистников, но и утверждали, что по-настоящему влюбились друг в друга. Даже спустя столько времени Иванов отрицает домыслы злопыхателей.

«Меня до сих пор спрашивают, были с Настасьей пиар-роман. Нет, это не было пиаром. Просто так случилось, что в какой-то период времени взломали мой аккаунт, где у нас была переписка. Если бы этого не произошло, никто бы не узнал о наших отношениях. Мы встречались недолго, по-моему, полгода где-то. Сейчас не слежу за ней», — сказал исполнитель в интервью Любови Терлецкой на YouTube.

Известно, что после расставания звезда «Универа» вступила в отношения с коллегой по цеху Кириллом Дыцевичем, с которым впоследствии пошла под венец. Однако этот мужчина оказался совсем не тем, в кого влюбилась Настасья. Уже через неделю после свадьбы супруг разочаровал ее...

Он пристрастился к спиртному, стал ревновать артистку без причины, даже бил ее по лицу. Звезда не потерпела такого отношения к себе и ушла. Почему именно она столкнулась с такой жестокостью? Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Самбурской не везет в любви.

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