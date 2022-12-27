Гирлянда от диспетчера и безработный Дед Мороз: интересные детали Нового года

Новый год — самый волшебный праздник во всем мире. Немногие знают, что привычные нам атрибуты (елка, гирлянды и даже персонаж Снегурочки) появился в России совсем недавно. Издание «Сибкрай.ru» рассказало несколько интересных фактов о наступающем празднестве.

Когда начиналась история

Впервые традиция встречать новый год жизни появилась в Месопотамии — аж в 2000 году до нашей эры. Идолы различных божеств проносили по улицам городов и проводили обряды, чтобы провозгласить победу света над хаосом.

Однако начинать новый год с 1 января придумал Юлий Цезарь. Он ввел юлианский календарь и первый месяц года назвал в честь бога Януса, который властвовал над выбором и начинаниями. Януса даже изображали с двумя лицами — одно смотрело вперед, в будущее, а другое назад — в старый год. Кстати с 1 января заступали на должность и новоизбранные римские консулы.

Гирлянду придумал диспетчер, уставший от офиса

Сейчас в один клик можно заказать в интернете гирлянды любого цвета, яркости и длины, с лампочками в виде звезд, сердечек или миниатюрных елочек. Но новогоднее украшение появилось относительно недавно — и необычным образом.

Сначала хвойные деревья не украшали совсем. Традиция наряжать елочку появилась в Германии и Прибалтике в XVI веке. На ветви вешали свежие яблоки как символ плода с древа познания добра и зла, а на верхушке красовалась Вифлеемская звезда. Позже появились свечи, орешки, конфеты и печенье на ленточках. Гирлянды или мишуры не было совсем.

В 1882 году изобретатель Хибберд Джонсон подумал над тем, как можно разукрасить обыкновенные желтые лампочки. Он обернул их красной, белой и синей крепированной бумагой, получив цветное свечение. А в 1895 году англичанин Ральф Моррис случайно придумал гирлянду. Мужчина работал в телефонной компании и регулярно наблюдал за мигающими на аппарате в офисе огоньками. Часы работы с маячащими перед глазами лампочками и натолкнули работника на создание гирлянды.

Дед Мороз не всегда был дедушкой

Прообраз канонического для России Деда Мороза берет начало с 1841 года. Впервые персонаж появился в сборнике Владимира Одоевского «Сказки дедушки Иринея». И никаких детей он не поздравлял и подарки под ель не подкладывал — эти обязанности у Деда Мороза появились во второй половине XIX века.

Интересно, что известная всем внучка Мороза не была его родственницей. Снежевиночка сначала просто была девочкой из снега в преданиях славян, потом в 1873 году в пьесе Александра Островского Снегурочка предстала как дочь Деда Мороза и Весны-Красны. А в последствии из дочери переквалифицировалась во внучку.

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