«Эффект хайпа»: сваха объяснила желание Волоковой нарядиться в Снегурочку на свадьбе

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 61

В свои 46 лет знаменитость так ни разу и не была замужем. Ее первая пышная свадьба с бизнесменом Вдовиным оказалась фикцией.

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; ВКонтакте / Юлия Антоненко; 5-tv.ru

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Хайп — главная причина, по которой Анастасия Волочкова собралась выходить замуж в костюме Снегурочки. В этом уверена руководитель брачного агентства Юлия Антоненко, своим мнением она поделилась в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

По мнению эксперта, люди, которые всерьез относятся к такому важному событию как свадьба, не пойдут под венец в сказочных нарядах. Даже если невеста хочет почувствовать себя героиней новогодней истории, как балерина.

«Кто серьезно относится к этому вопросу, серьезно одевается. Или просто в узком кругу справляют, либо в какие-то путешествия отправляются. Здесь, видимо все, какой-то эффект хайпа, чтобы еще раз удивить, еще раз привлечь внимание. Мы в своем агентстве очень много наблюдаем статусных публичных людей, и если они серьезно относятся к этому вопросу, то не выносят это вот на просторы интернета в такой шутливой, можно сказать, форме. Я бы сказала, что это очередной просто прикол», — полагает эксперт.

Кроме того, она не считает, что Анастасия оказалась оригинальной, выбрав дату своей свадьбы. Предположительно, это произойдет после ее дня рождения, в конце января. Если, конечно, этот внезапный союз не распадется так же быстро, как и начался.

«Люди сейчас мало привязаны к сезонам. Конечно, летом удобней, и красивое платье можно надеть. Но сейчас люди женятся и не откладывают из-за этого событие на полгода», — отметила она.

К слову, Анастасия Волочкова в свои 46 лет ни разу не была замужем. Пышная свадебная церемония в 2007 году с бизнесменом Игорем Вдовиным оказалась фикцией. Официально пару так никто и не расписал, хотя от этих отношений у влюбленных родилась дочь. Позже балерина не раз представляла общественности новых женихов, но до свадьбы дело так и не доходило.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и когда поведет Анастасию Волочкову под венец.

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