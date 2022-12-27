Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия не будет продавать нефть странам, которые присоединятся к введенному Западом механизму потолка цен. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что поставки российских нефти и нефтепродуктов могут осуществляться на основании специального решения президента РФ.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр финансов России Антон Силуанов заявил о категорическом отказе Москвы от поставок своего «черного золота» по назначенным Западом ценам.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.93
1.48 74.18
1.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 декабря

Последние новости

20:36
Без галстуков о самом важном: чем закончился неформальный саммит СНГ
20:28
Играет на руку: как туман помогает российским военнослужащим в зоне спецоперации
20:15
Кровь и обиды: что произошло между лыжниками Большуновым и Устюговым
20:02
«Успешнее мужчины»: психолог назвал пять причин бегства женщин от брака
19:52
Ксения Шойгу доставила гуманитарную помощь и подарки детям Донбасса
19:43
«Мутная персона»: чиновник рассказал, кому продалась Алла Пугачева

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Проверьте себя: сможете ли вы сдать ЕГЭ про культуру и науку России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023