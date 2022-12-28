В России намерены запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Продажу энергетиков детям хотят запретить в России. Говорят, напитки плохо влияют на организм: да, не алкоголь, но вред тоже существенны. Проблемы с вниманием, кожей, давлением, и, конечно, сердцем — вот лишь неполный список того, что ждет любителей таурина. Марина Кравцова о тех кто за запрет, и тех, кто против, есть и такие.

Шесть-семь банок энергетика в день: на таком допинге Динар жил два года. Днем — учеба, ночью — компьютерные игры под действием бодрящего напитка. До тех пор, пока сердце не забило тревогу.

«Решил записаться на прием к врачу. Он меня обследовал, и сказал, что у меня проблемы с сердцем, аритмия началась. Он мне сказал: «Если ты будешь продолжать в том же духе, ты посадишь себе все, весь организм», — рассказал уфимец Динар Талгатов.

Динар успел вовремя остановиться. А ведь могло дойти и до инфаркта — такой диагноз все чаще ставят молодым людям. Главный удар энергетики наносят по сердцу и сосудам. Моментальный эффект от кофеиновой газировки — повышение давления и частоты сердечных сокращений. Наглядный эксперимент, что называется «на себе». Измеряем давление «до». Артериальное давление — 121 на 86 и частота сердечных сокращений — 86.

«Немного страшно ставить подобный эксперимент на себе, из энергетиков я пью только кофе. А в этом напитке сдержится кофеин, экстракт семян гуараны, экстракт корня женьшеня. Кстати, на упаковке мелким шрифтом написано, что не рекомендуется людям в возрасте до 18 лет», — сообщила корреспондент Марина Кравцова.

Чтобы сильно не рисковать, взяли самую маленькую баночку — 250 миллилитров. Через 10 минут измеряем давление снова — скачок почти на 20 единиц.

«Да, сейчас давление выше — 139 на 95. 13:23 Если такое давление будет постоянно, то ставится диагноз — артериальная гипертония», — объяснила медик.

Главный бодрящий компонент энергетика — кофеин и другие психостимуляторы — они бьют по сердечно-сосудистой и нервной системам. Вызывают раздражительность, бессонницу, аритмию, увеличивают риск сердечной недостаточности и ишемической болезни. Регуляторы кислотности, стабилизаторы, красители пагубно действуют на желудок, печень, поджелудочную железу: вызывают изжогу, гастрит, язву и воспаления. Сахар в больших количествах может привести к диабету и ожирению. И даже витамины в составе не снижают негативного влияния.

«Если большие дозы выпиваются неконтролируемо, мы можем говорить об энцефалопатии — это нарушение работы головного мозга», — заявила врач-педиатр Евгения Мезенцева.

Детскому организму выдержать такую атаку еще сложнее. А ведь основные потребители энергетических напитков — подростки и молодые люди в возрасте до 24 лет. В половине литровой банки энергетика около 160-ти миллиграммов кофеина. Предельная норма в сутки для взрослого — 400 миллиграммов или три банки, для подростка — 200 миллиграммов. Но на одной банке бодрящей шипучки, мало кто останавливается.

Когда пустые банки пришлось выносить из дома мешками, Максим понял — пора завязывать.

«Это все перешло в некую зависимость такую. Я пил уже потому что мне хотелось, для вкуса, для ощущения, что у меня появляется энергия», — рассказал Максим Собко.

Лошадиные дозы кофеина создают иллюзию бодрости, через полтора-два часа наступает обратный эффект — дозу приходится увеличивать.

«Вместе кофеин плюс сахар дает мощнейший выброс дофамина, то есть формируется зависимое поведение. Человек пьет регулярно. В перспективе переходит на более сильные психостимуляторы, когда эти вещества перестают действовать», — рассказал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

Энергетики запрещены во Франции, Дании, Норвегии, некоторых штатах США и других странах. Более 20-ти российских регионов уже ввели ограничения на местном уровне.

Запретить продажу энергетиков несовершеннолетним предлагается по всей стране. Однако это одна из самых быстрорастущих категорий среди безалкогольных напитков на российском рынке, за прошлый год их продажи выросли на 32%. Терять такую нишу, бизнес, конечно, не хочет. Компании-производители отказались не то, что показать нам, как делают энергетики, но и прокомментировать предложение правительства — запретить продажу таких напитков детям.